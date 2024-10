Università Mediterranea selezionata per il Mobile World Congress di Barcellona

Lo Spin-off SMARTS srl dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stato selezionato dall’ITALIAN TRADE AGENCY per promuovere i propri prodotti presso il MOBILE WORLD CONGRESS 2018 – Barcellona, nell’ambito della rassegna 4YFN che ha visto coinvolte 600 start-up provenienti da tutto il mondo, di cui solo 15 dall’Italia.

Il GSMA MOBILE WORLD CONGRESS (altrimenti conosciuto come MWC) è la più importante fiera al mondo sulla telefonia mobile, alla quale partecipano numerosi amministratori delegati in rappresentanza di operatori telefonici (Vodafone, Orange, T-Mobile, etc), produttori (Ericsson, STM, Nokia, Samsung, etc.) e fornitori di servizi, provenienti da tutto il mondo.

L’evento è stato di fondamentale importanza per lo Spin-off SMARTS srl, non solo per l’opportunità di presentare i propri prodotti alle aziende più prestigiose operanti nel settore della telefonia mobile, ma anche per far conoscere alla comunità mondiale le principali attività di ricerca e sviluppo, in ambito ICT, svolte presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

All’evento hanno partecipato l’ing. Silverio Carlo Spinella (CEO), l’ing. Giacomo Genovese e il prof. Giuseppe Araniti.

Fonte: Ufficio stampa Università Mediterranea