“Uno sguardo su Reggio”, fino al 15 dicembre una nuova mostra dedicata alla città dello Stretto

Inaugurerà questa sera (vernissage previsto per le 17.00) “Uno sguardo su Reggio”, la personale dell’artista Krisztina Szabo, allestita presso la Pinacoteca Civica di Corso Garibaldi (Teatro Cilea) dal 8 a 15 dicembre e inserita nell’ambito dei programmi delle festività natalizie del Comune di Reggio Calabria. Pittrice e storica d’arte di origine ungherese e reggina d’adozione, la Szabo vive e crea da ormai 10 anni nell’Area Metropolitana (ha vissuto per diversi anni nella Locride prima di stabilirsi a Reggio) nel corso dei quali ha ottenuto importanti riconoscimenti grazie soprattutto alla sua più grande passione, gli acquarelli.

E proprio gli acquarelli sono i principali protagonisti della mostra “Uno sguardo su Reggio”, una serie di circa venti dipinti che ritraggono le meraviglie della nostra Città.

Il visitatore avrà modo di vedere i posti più belli e caratteristici per come venuti fuori dalla tavolozza dell’Artista: da Piazza Camagna all’Arena Ciccio Franco, dal tapis- roulant di Via Giudecca al Lungomare Falcomatà.

Con l’occasione gli avventori potranno anche visitare il resto della Pinacoteca che ospita l’importante esposizione permanente allestita al piano superiore di opere di particolare rilevanza tra le quali spiccano le tavolette dipinte da Antonello da Messina, le opere di Mattia Preti, Giuseppe Benassai e Renato Guttuso. L’ingresso è gratuito.