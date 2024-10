Reggio sostiene la ricerca, Falcomatà: ‘Arrivate le uova dell’AIL’

“Sono appena arrivate le uova di Pasqua dell’Associazione Italiana Leucemie che abbiamo acquistato come Città Metropolitana”.

Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Falcomatà attraverso la sua pagina Facebook. Una foto molto significativa, in cui a far da padroni sono i colori accesi delle uova di cioccolata sinonimo di amore e speranza. Speranza che i soldi investiti nella ricerca possano, un giorno, trovare una cura per chi è meno fortunato.

“Sosteniamo la ricerca contro questa terribile malattia e regaliamo un sorriso ai bambini delle famiglie in difficoltà della città”.

Infine, il primo cittadino conclude rivolgendo un invito ai reggini:

“Ci vediamo più tardi in diretta per alcuni aggiornamenti sui dati Covid”.