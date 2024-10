Uova di Pasqua AIL: ecco dove trovarle a Reggio Calabria

Tornano in tutte le piazze d’Italia le Uova di Pasqua AIL! Per aiutare la ricerca cerca gli stand presenti a Reggio Calabria

Tornano in tutte le piazze d’Italia le Uova di Pasqua AIL! L’annuale manifestazione “Una sorpresa per la vita” si svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2019 e come sempre vedrà coinvolti i volontari dell’Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma – A.I.L. Sezione “Alberto Neri” di Reggio Calabria e Vibo Valentia che saranno presenti su gran parte del territorio delle due province.

Pasqua rappresenta per l’AIL un altro appuntamento fondamentale per finanziare la ricerca contro i tumori del sangue. Ogni traguardo che la ricerca raggiunge è merito di un piccolo gesto. È merito di chi ha consentito di trasformare le Uova AIL in un grande simbolo di solidarietà. È merito dei tanti volontari, perché senza il loro appoggio non avremmo raggiunto gli stessi risultati. È merito di chi ha voluto festeggiare la Pasqua con un Uovo AIL, regalando ai nostri pazienti la sorpresa più bella, la speranza!

Cercate le Uova AIL nelle piazze della vostra città, prendetelo per voi stessi e tutti quelli a cui volete bene! Regalate un messaggio di solidarietà e gustatevi questo grande gesto, la vera sorpresa sarà per tutti quelli che hanno bisogno di voi e vi hanno sentito partecipi.

Tutti i volontari AIL saranno in piazza per offrire le uova di cioccolato con un contributo minimo associativo di 12 euro.

VENITE A TROVARCI NEI GIORNI 5-6-7 APRILE

Sabato 6 e domenica 7, si svolgerà l’annuale appuntamento con il gruppo Ludoteca AIL che animerà i pomeriggi del gazebo presso Piazza San Giorgio con giochi e coinvolgenti intrattenimenti dedicati ai più piccoli. Sarà una bella occasione per festeggiare insieme l’attesa della Santa Pasqua.

REGGIO CALABRIA

A Reggio Calabria potrai acquistare le Uova di Pasqua AIL nei gazebo allestiti presso:

Piazza San Giorgio;

Centro Commerciale Porto Bolaro;

Centro Commerciale Brico Center;

Oviesse Kids (viale Calabria);

Piazza Carmine (solo domenica mattina).

VILLA SAN GIOVANNI

Centro Commerciale Perla dello Stretto;

Piscina il Corallo;

Al Tarlo.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

In provincia di Reggio Calabria potrai trovare l’uovo di pasqua AIL nelle piazze di:

Bagnara Calabra;

Bagaladi;

Cannavò;

Cardeto;

Cataforio;

Campo Calabro;

Casignana;

Cittanova;

Condofuri;

Delianuova;

Galatro;

Gallina;

Gallico Superiore;

Gerace;

Gioia Tauro;

Laureana di Borrello;

Locri;

Musalà di Campo Calabro;

Marina di Gioiosa Jonica;

Melito Porto Salvo;

Melicucco;

Mosorrofa;

Messignadi;

Molochio;

Monasterace;

Motta San Giovanni;

Palizzi Marina;

Palmi;

Portigliola;

Pellaro;

Rizziconi;

Saline Ioniche;

San Giorgio Morgeto;

Santa Cristina;

Scido;

Scilla;

Seminara;

Siderno;

Sinopoli;

Taurianova;

Trunca;

Villa S. Giovanni

VIBO VALENTIA

Ci trovi inoltre nella città di Vibo Valentia e nelle piazze provinciali di:

– Brattirò; – Filadelfia; – Limbadi; – Maierato; – Mileto; – Tropea; – Spadola; – San Calogero; – Ricadi; – Paravati; – Vallelonga.

Per ogni informazione relativa ai referenti di zona puoi contattare la segreteria AIL ai numeri: 0965/24341 e 0965/24342.

SITO WEB: www.ailreggiocalabria.it