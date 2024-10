Vacanze post Covid: una delegazione tedesca a Tropea per testare le misure di sicurezze

Per due giorni in Calabria si ritroveranno agenti di viaggio, giornalisti e travel blogger stranieri

Vacanze post Covid? Si può, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza. Per mostrarlo ad un’ampia fetta di mercato, quella tedesca, per due giorni in Calabria si ritroveranno agenti di viaggio, giornalisti, travel blogger stranieri che potranno “toccare con mano” come cambia il turismo in questo momento, come sia possibile viaggiare senza pericoli.

Quando

L’evento promozionale “Look & Feel, Tropea”, che avrà luogo a Tropea martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, è organizzato dal gruppo FTI, terzo Tour Operator di Europa, da oltre vent’anni promotore della destinazione Italia e leader indiscusso del turismo tedesco e internazionale in Italia, in partnership con la compagnia aerea CONDOR.

Una delegazione composta da oltre 150 agenti di viaggio, giornalisti e travel blogger tedeschi è stata invitata a testare personalmente la “nuova” esperienza della vacanza nel rispetto delle norme di sicurezza anti diffusione Covid in una delle più belle località turistiche del Sud Italia. L’obiettivo è illustrare ai partecipanti i protocolli di sicurezza implementati negli aeroporti italiani, durante i voli e i trasferimenti, negli alberghi e nei locali pubblici. A tal fine la delegazione è composta anche da una troupe televisiva che registrerà uno speciale reportage sul tema delle vacanze sicure in Italia nell’estate 2020.

L’aeroporto di Lamezia Terme, la Regione Calabria, il Comune di Tropea e le principali associazioni di categoria hanno fornito il massimo supporto per la riuscita dell’iniziativa promozionale e loro rappresentanti saranno presenti per accogliere la prestigiosa delegazione e fornire tutte le informazioni e rassicurazioni necessarie per promuovere la nostra destinazione.

La logistica dell’evento è stata curata da Meeting Point Italia, incoming Tour Operator leader nel settore, insieme all’Hotel Labranda Rocca Nettuno Tropea, sono pronti ad accogliere gli ospiti nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza e far loro godere di una breve ma indimenticabile vacanza alla scoperta di Tropea e del suo incantevole mare.

PROGRAMMA

Martedì 30/06

ore 13:00 ca. Arrivo a Lamezia Terme con volo speciale CONDOR proveniente da Francoforte. Accoglienza e trasferimento a Tropea.

Passeggiata nel centro storico di Tropea, accoglienza di benvenuto e incontro con il Sindaco.

Check-in presso il Labranda Rocca Nettuno Tropea.

Workshop sul tema “vacanza sicura nel Sud Italia”.

Cena di gala alla presenza della Direzione di FTI Group e di rappresentanti delle Istituzioni

Mercoledì 01/07