‘Su Tropea sventolerà la bandiera blu’: la gioia del sindaco Macrì

A darne comunicazione, in un post su Facebook, è il sindaco di Tropea.

“Del tutto superfluo sottolineare la gioia che l’ambito riconoscimento ha suscito in me e nei tanti che si sono impegnati per conquistarlo. Assieme al Presidente del Consiglio Comunale Francesco Monteleone, a tutta l’Amministrazione Comunale e alla parte sana della Città, abbiamo la soddisfazione di aggiungere ai riconoscimenti che premiano l’eccellenza cittadina questo straordinario trofeo, che è il massimo cui possa ambire una località turistica balneare”.

Macrì prosegue:

Bandiera Blu è un percorso lungo e molto complesso che ti “costringe” a migliorare la qualità della vita della tua città di anno in anno perché ciò che è stato valutato positivamente oggi domani sarà del tutto insufficiente. Bandiera Blu è un investimento di lungo periodo perché si prefigge di lasciare alle future generazioni un posto migliore rispetto a quello che abbiamo ricevuto in consegna”.

“Effettivamente, guadagnarlo non è impresa facile considerata la complessità della procedura e i tantissimi indicatori di qualità nell’ambito di tre vaste e strategiche dimensioni: educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, servizi e sicurezza. Bandiera Blu non premia la bellezza di un posto (anche se la cosa può aiutare) ma la sua corretta gestione.

Il primo cittadino della ‘Perla del tirreno‘ continua:

“Ottenere la Bandiera Blu è un’impresa ardua e se si raggiunge l’obiettivo il merito non è mai di uno solo. Tutta Tropea ci ha creduto e si è mobilitata per allinearsi ai principi dello Sviluppo Sostenibile e di Agenda 2030: un grande progetto d’azione per la tutela dell’intero pianeta. Spesso ho richiamato al rispetto delle regole e a volte ho anche usato toni duri ma sono stato sempre convinto che la stragrande maggioranza dei cittadini tropeani vuole andare avanti ed è disposta anche ad apparenti rinunce momentanee in vista di benefici futuri e del bene di tutti.

Sono enormemente gratificato di questa etichetta di qualità che consente a Tropea di incentivare ulteriormente il suo appeal rimettendosi in gioco non appena si conosceranno le regole con cui gareggiare. Sono grato a coloro che mi hanno affiancano includendo, oltre al Presidente del Consiglio Comunale, all’intera Amministrazione e a tutti i dipendenti comunali: Ufficio Tecnico e Polizia Municipale in testa, anche le Forze dell’Ordine, le Associazioni del territorio, la Chiesa, la Scuola e, soprattutto, ogni singolo tropeano che dimostra, con fatti concludenti, di amare la nostra Tropea”.