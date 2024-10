Reggio, conclusa la somministrazione dei primi 60 vaccini. E presto toccherà ad altri 2000

L’arrivo del vaccino anti covid in Italia ha generato ottimismo tra tutti gli operatori sanitari. Nel day after alla giornata di avvio simbolico alla vaccinazione, adesso, c’è una maggiore consapevolezza e fiducia a fronte delle prime immagini delle persone vaccinate. E intanto medici ed infermieri tranquillizzano gli italiani, ‘non abbiate paura’ affermano il giorno dopo il ‘Vaccine Day‘.

REGGIO CALABRIA, 60 DOSI GIA’ INIETTATE

E’ stato completato stamattina al Grande Ospedale Metropolitano il primo giro di vaccini. In tutto sessanta formavano il primo mini blocco di dosi inviato al GOM di Reggio suddiviso in trenta per gli operatori del nosocomio reggino e trenta per gli operatori ASP.

“Siamo contenti di aver prestato il servizio ai nostri colleghi e ‘vicini di casa’ dell’azienda sanitaria provinciale – spiega l’ing. Iole Fantozzi, commissario straordinario del GOM – Siamo felici di aver adempiuto con estrema puntualità e precisione alla prima giornata di vaccinazione europea”.

PARTITE ALTRE DOSI DAL BELGIO

Intanto sono partite proprio nella giornata di oggi dal Belgio altre dosi di vaccino anti Covid che arriveranno a Reggio entro il 30 dicembre. Per il GOM sono previste altre 2000 dosi.

“Immediatamente dopo il Capodanno e appena si ricomincerà a lavorare a pieno regime, dunque dal 4 gennaio si provvederà alla vaccinazione di tutti i dipendenti dell’azienda ospedaliera. Ringraziamo tutti i dipendenti che lavorano con grande spirito di sacrificio e che in questi giorni si sono offerte volontari alla vaccinazione”.