Cataforio, la chiesa di San Salvatore diventa un centro vaccini

Domenica 6 febbraio dalle ore 14.30 nel Borgo San Salvatore della Vallata del S. Agata presso i locali parrocchiali si svolgeranno le vaccinazioni da parte del personale sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

Questa iniziativa nasce dalla forte sinergia tra diversi Enti, l’Asp di Reggio Calabria, la Parrocchia di Cataforio e San Salvatore guidata dal Parroco don Giovanni Gattuso e dalla Proloco di San Salvatore guidata dal presidente Demetrio Iero.

Gli enti hanno voluto lanciare sul territorio un messaggio di speranza, vaccinarsi tutti è un gesto di amore, e al tempo stesso, occasione di prossimità e di solidarietà verso le persone più fragili, secondo la tradizione della chiesa, che al seguito di Gesù, medico dei corpi e delle anime, vuole essere una comunità che promuove la salute delle persone.

“Questo gesto, sottolineano don Gattuso e Iero, raggiunge in particolare, gli anziani e chi vive nelle periferie della nostra città, dove coloro che devono fare la profilassi sono costretti a spostarsi per decine di chilometri. In questi giorni le persone possono rivolgersi sia al personale volontario della Parrocchia e/o della Proloco per ricevere tutte le informazioni e per le prenotazioni”.