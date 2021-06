Covid in Aspromonte, la soddisfazione di Micari per il Poliambulatorio di San Roberto

«Domani a San Roberto si concluderanno le vaccinazioni per i soggetti over 80, fragili ed allettati e da dopodomani inizieremo ad immunizzare l’intera cittadinanza, dando priorità ad alcune fasce di età sotto gli 80 anni e agli studenti esaminandi di terza media e maturandi. Il Poliambulatorio Civico grazie alle sinergie createsi nel corso di quest’ultima settimana è finalmente divenuto operativo a pieno regime».

Così in una nota il sindaco Antonino Micari, il quale si è visto col 2 giugno riconoscere i meriti di un efficiente lavoro di adeguamento del Poliambulatorio Civico ed un costante operato in ambito istituzionale, il tutto suggellato dalla visita del Tenente Colonnello medico Gaetano Luigi Nappi dell’Esercito Italiano, coordinatore dei team vaccinali mobili della Difesa per Reggio Calabria e provincia, i cui team, composti da Ufficiali medici, Sottufficiali Infermieri e Graduati, si occuperanno della attuazione operativa del piano vaccinale a San Roberto e dintorni.

