Vaccini Covid, i sindaci di Reggio si appellano a Longo: ‘Gestione disastrosa’

La fase 2 della campagna di vaccinazione anti Covid è finalmente iniziata, ma in Calabria, come spesso accade, in modo non troppo preciso. Reggio ha anticipato le altre province di qualche giorno con il piano messo a punto dall’Asp, poi è arrivato il calendario di Spirlì, ma i dubbi su come procedere sono ancora tanti.

A testimoniarlo sono i sindaci della Città Metropolitana di Reggio Calabria che hanno deciso di suo ere la coscienza del nuovo commissario alla sanità regionale e chiedere u n intervento risolutivo che faccia chiarezza nell’organizzazione comunale delle somministrazioni.

La gestione della campagna di vaccinazione

“Un piano vaccinale gestito così rischia solo di provocare assembramenti e nuovi focolai. È paradossale che chi dovrebbe garantire la sicurezza della cittadinanza in realtà finisca per aumentarne i rischi”.

È quanto affermano in una nota il sindaco Giuseppe Falcomatà e i sindaci dell’area dello Stretto.

“Le immagini dell’ingresso della sala Monteleone a Palazzo Campanella sono davvero un disastro – proseguono i sindaci – decine, forse centinaia di anziani ammassati in fila, a pochi centimetri l’uno dall’altro, disorientati, senza indicazioni e senza percorsi di sicurezza. Una situazione così rischiosa da rendere necessario il temporaneo ed urgente posizionamento di transenne, fornite dal Comune di Reggio Calabria, solo in seguito a segnalazioni pervenute da cittadini. È così che l’ASP di Reggio Calabria pensa di gestire le operazioni del piano vaccinale?”.

L’appello dei sindaci a Longo