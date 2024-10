Vaccini, esercito ad Arghillà. Cirillo: ‘Segnale importante per la città’

Con questa affermazione, il Consigliere regionale di Coraggio Italia Salvatore Cirillo, commenta il risultato riscontrato questa mattina nel popoloso quartiere periferico di Reggio Calabria.

“In modo particolare – continua Cirillo – la nota del Garante Metropolitano, evidenziava la mancanza di un centro vaccinale che potesse soddisfare l’esigenza di una platea di persone particolarmente ampia a potersi sottoporre alla fase vaccinale, preservando la propria salute e contribuendo al contrasto della Pandemia che nella fase attuale sta mettendo nuovamente in una condizione di criticità la sanità Calabrese ed i Cittadini.

Il Presidente Occhiuto – prosegue Cirillo – a seguito di un confronto avvenuto in Cittadella regionale la scorsa settimana, non ha esitato a rivolgere la massima attenzione per fronteggiare le difficili condizioni vissute dalla popolazione interessata, da una parte coinvolgendo immediatamente in causa l’Esercito per l’espletamento della fase vaccinale e dall’altra affidandomi la responsabilità di seguire i vari passaggi interlocutori per poter giungere al risultato odierno, ascrivibile ad una forte sinergia tra istituzioni, volontari e cittadini.