Vaccini a Reggio, arriva l’accordo tra ASP e GOM. Più sicurezza per le persone fragili

L’ASP ed il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria firmano un protocollo di intesa inerente la somministrazione dei vaccini ai soggetti fragili.

Il protocollo d’intesa tra Asp e Gom

“Con il presente accordo le aziende intendono sviluppare rapporti di proficua collaborazione, nel rispetto dei relativi fini istituzionali, ponendosi l’obiettivo di garantire ottimali condizioni di garanzia nell’ambito della campagna vaccinale a contrasto della Sars-Cov 2.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni la prenotazione su piattaforma costituisce l’unico titolo per il cittadino ad accedere alla vaccinazione, considerato che, alcuni soggetti si rivelano, nel corso dell’anamnesi pre-inoculazione condotta dai medici, a forte rischio di insorgenza di possibili reazioni avverse immediate in particolare per diatesi allergica; atto che essi hanno già compiuto l’obbligo richiestogli della prenotazione su piattaforma; ritenuto che per la patologia rilevata è opportuno procedere alle vaccinazioni in ambiente più protetto quale è certamente il Gom rispetto ai punti vaccinali dell’Asp; considerato che il Gom già da tempo provvede a chiamare i soggetti appartenenti a questi tipologia di rischio su segnalazione inoltrata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp; ritenuto che al fine di dare conoscenza della sinergia tra Asp e Gom di Reggio Calabria realizzata per il rispetto dei diritti dei vaccinandi occorra procedere alla redazione di specifico protocollo d’intesa;

CONVENGONO

che l’Asp invii al Gom i nominativi dei soggetti rilevati a rischio al momento dell’anamnesi condotta ai punti vaccinale dell’Asp;

che il Gom provveda a chiamarli direttamente, nell’ambito della campagna vaccinale rivolta ai soggetti fragili, con una breve intercorrenza temporale tra la ricezione del nominativo e la chiamata avendo tali soggetti già effettuato la prenotazione in piattaforma”.

Il protocollo d’intesa porta la firma del Commissario Straordinario per l’Asp di Reggio Calabria, dr. Gianluigi Scaffidi e del Commissario Straordinario per il Gom di Reggio Calabria Calabria, ing. Iole Fantozzi.