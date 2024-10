Covid a Reggio, seconda dose vaccino al GOM: le prossime date. Il punto con il dott. Verduci

Conclusa la prima fase di vaccinazione a Reggio Calabria, il GOM si prepara alla somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid. Oltre 1500 persone sono pronte a tornare nei locali del nosocomio reggino per chiudere il cerchio e dire ‘addio al Covid‘. Tutti coloro che hanno firmato il modulo di consenso per la somministrazione del vaccino Pfizer Biontech, adesso dovranno sottoporsi alla seconda fiala del farmaco Pfizer.

Finora sono state somministrate 1504 dosi ai dipendenti dell’ospedale e lunedì 25 gennaio si comincerà con la seconda fase.

“La prima data utile è il 18 gennaio perchè verranno rivaccinate le persone che avevano fatto la vaccinazione il giorno del Vaccine Day , poi verranno vaccinate, dal 25 fino al 29 gennaio, le altre persone che erano state sottoposte alla vaccinazione della prima dose ovvero la maggior parte dei dipendenti per un totale di 1504 persone .

In questi mesi il GOM è stato stravolto, ma il dott. Verduci guarda al futuro con ottimismo.

“Ci sono stati cambiamenti di reparti all’interno dell’ospedale. Abbiamo ridisegnato tutta l’attività e l’assetto organizzativo del nostro ospedale per portare e spostare il blocco chirurgico in un altro edificio e ridisegnare tutta l’attività organizzativa. Speriamo che con l’andare avanti delle vaccinazioni potremo tornare alla normalità per gestire l’ordinario della attività lavorative”.