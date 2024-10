Il calabrese Vaglica vince Italia’s Got Talent, Amalia Bruni: “Ha stupito l’Italia intera”

Antonio Vaglica, studente 18enne di Mirto Crosia, paese calabro da neppure 10mila abitanti sulla costa ionica della provincia di Cosenza, ha vinto l’edizione 2022 di Italia’s Got Talent. Ha stupito il pubblico con la sua versione di I Have Nothing di Whitney Houston con cui ha incantato tutti, giudici e spettatori, davvero bravo.

Un ragazzo calabrese perbene, poco più che diciottenne, ha messo in mostra un grande talento che rende orgogliosi tutti i suoi concittadini. La sua storia dimostra che lavorando con serietà e puntando sulle proprie doti si può riuscire a fare qualunque cosa. Mi ha sorpreso positivamente le immagini della sua famiglia che lo accompagna ovunque ma che si defila sempre quando arrivano le telecamere, lasciando ad Antonio tutto lo spazio che merita.

Un abbraccio a questo giovane per come ha saputo imporsi in un campo difficile dove c’è tanta concorrenza. Ha davvero una luce speciale e gli auguro possa brillare per tutta la sua vita”. Lo scrive in una nota l’onorevole Amalia Bruni, consigliere regionale.