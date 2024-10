Valditara nella Locride, Versace: ‘Segnale di attenzione a territorio abbandonato’

Commenta così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, oggi a San Luca, in occasione della visita del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che toccherà anche le scuole di Platì e Bovalino.

“Un giro importante sulla Locride per il ministro Valditara che poi si concluderà nel pomeriggio a Reggio Calabria per un incontro con tutti i dirigenti scolastici, in un momento molto particolare per il nostro territorio che vivrà un dimensionamento scolastico dopo diversi anni”.

Ha aggiunto Versace:

Il ministro Valditara ha affermato che:

“Noi crediamo che veramente possa partire un esempio di crescita civile ed economica per l’Italia e per l’Europa, investendo nell’istruzione, nella scuola, dando un futuro ai ragazzi, ai giovani. Questo è un giorno importante, in cui noi siamo venuti qui per ascoltare le esigenze e per dare risposte concrete. Uno Stato che è presente che è al fianco dei cittadini e che non li abbandonerà”.