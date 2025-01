In arrivo a Reggio il “Van Gogh Café Opera Musical”: arte, emozione e tecnologia

Ruggero Pegna, che celebra 39 anni di eventi, descrive così lo spettacolo: "Van Gogh Café è uno degli spettacoli più belli ed emozionanti che abbia mai visto. Un'opera geniale, realizzata in modo spettacolare e sorprendente, grazie anche agli effetti immersivi 3D"

Continuano le prevendite per il “Van Gogh Café Opera Musical”, un’esperienza unica che fonde arte, musica, teatro e tecnologia, in scena il 4 e 5 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria e il 7 e 8 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro. L’opera, scritta e diretta da Andrea Ortis, promette di conquistare il pubblico con uno spettacolo immersivo che racconta la vita e i capolavori di Vincent Van Gogh.

Prodotto dalla Mic International Company e organizzato in Calabria dalla “Show Net” di Ruggero Pegna, il musical si distingue per una combinazione senza precedenti di recitazione, ballo, musica dal vivo e animazioni 3D, che trasportano gli spettatori direttamente nelle opere del celebre pittore olandese.

Ruggero Pegna, che celebra 39 anni di eventi, descrive così lo spettacolo: “Van Gogh Café è uno degli spettacoli più belli ed emozionanti che abbia mai visto. Un’opera geniale, realizzata in modo spettacolare e sorprendente, grazie anche agli effetti immersivi 3D. Credo che sia un’esperienza unica e imperdibile, di quelle indimenticabili”.

Un’esperienza teatrale unica e immersiva

Ambientato in un café chantant parigino, lo spettacolo intreccia musica dal vivo, canto e danza, accompagnando il pubblico in un viaggio emotivo nella vita di Van Gogh attraverso la corrispondenza tra il pittore e suo fratello Theo. Grazie alle avanzate tecnologie di animazione 3D, le opere di Van Gogh prendono vita, avvolgendo gli spettatori in un’atmosfera di straordinario impatto visivo ed emotivo.

La colonna sonora è affidata a un’orchestra dal vivo, con strumenti come chitarre, violino, pianoforte, musette, percussioni e contrabbasso, che si fondono con le influenze della chanson française, evocando artisti come Edith Piaf, Charles Aznavour e Yves Montand.

La squadra creativa e il cast

Diretto e interpretato da Andrea Ortis, lo spettacolo vede la partecipazione di un cast d’eccezione:

Protagonisti : Andrea Ortis (Monsieur Louis Philippe), Floriana Monici (Madame Odile), Chiara Di Loreto (Mademoiselle Aline) e Raffaele Ficiur (Luc).

: Andrea Ortis (Monsieur Louis Philippe), Floriana Monici (Madame Odile), Chiara Di Loreto (Mademoiselle Aline) e Raffaele Ficiur (Luc). Ballerini : Lara Ferrari, Rebecca Erroi, Giulia Maffei, Federica De Riggi, Serena Pomer e Matilde Asmini.

: Lara Ferrari, Rebecca Erroi, Giulia Maffei, Federica De Riggi, Serena Pomer e Matilde Asmini. Musicisti: Antonello Capuano, Marco Molino, Lorenzo Mastrogiuseppe, Leonardo Mazzarotto e Andrea Salvadé.

Le scenografie e le coreografie sono curate nei minimi dettagli grazie a professionisti come Antonello Capuano (arrangiamenti musicali), Virginio Levrio (light-video design) e Tommaso Borello e Ludovico Gandellini (animazioni 3D).

I biglietti per gli spettacoli serali sono acquistabili su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Per le repliche mattutine dedicate alle scuole, è possibile prenotare chiamando il numero 0968/441888 o scrivendo a info@ruggeropegna.it.

Oltre alle tappe calabresi, lo spettacolo farà un’unica tappa nel Sud al Teatro Metropolitan di Catania, il primo e il 2 marzo.