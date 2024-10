Un tuffo nella longevità: Varapodio accoglie l’incontro “Salute, Longevità, Nutrizione”

La ricerca dell’elisir di lunga vita prosegue nelle sale della Biblioteca Comunale di Varapodio questo 14 aprile, dove Milena Praticò presidente dell’Associazione Altri Orizzonti, in collaborazione con la Fondazione Valter Longo quale ospite, è lieta di presentare “Salute, Longevità, Nutrizione”.

Un incontro che promette di svelare i segreti della longevità, dalle ore 10.30 con l’intento di esplorare le pratiche che contribuiscono al benessere e a una vita estesa.

Il programma dell’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, e del presidente della FIE Calabria, Paolo Latella. Seguirà un intenso dibattito condotto dalla Dott.ssa Antonella Pellegrino, responsabile del team scientifico della Fondazione, che condividerà gli ultimi risultati della ricerca scientifica.

La Fondazione Valter Longo è all’avanguardia nel campo dello studio sulla longevità e sulla dieta del digiuno, e l’evento si preannuncia come un’occasione unica per gli abitanti di Varapodio e i visitatori di apprendere direttamente dai leader nel campo.

Il Prof. Valter Longo, riconosciuto a livello internazionale, ha posto le basi per una comprensione più profonda di come la nutrizione e le scelte di vita influenzino la nostra longevità. “Attraverso eventi come questo, abbiamo la possibilità di mettere in pratica le nostre ricerche e di promuovere un modello di vita che sia sostenibile e benefico sia per gli individui sia per il nostro ambiente,” afferma il professor Longo.

Il fil rouge dell’evento sarà l’enfasi sull’importanza delle produzioni locali e sul consumo critico. L’iniziativa darà voce ai produttori locali e ai Gruppi di Acquisto Solidale, che illustreranno i vantaggi dei prodotti a km zero per la salute e l’ambiente.

Le attività proseguiranno con una degustazione dei prodotti tipici locali e un laboratorio di artigianato con la buccia di bergamotto, una specialità unica offerta da BergArte. La giornata si concluderà con un trekking urbano attraverso le antiche vie di Oppido Vecchia, unendo così la cultura del benessere a quella del territorio.

L’evento rappresenta un’opportunità per immergersi nel sapore autentico di Varapodio, dove la storia, la cultura e il paesaggio si fondono con la scienza della longevità.

Per partecipare all’evento e alle attività, è previsto un contributo di 10 euro che include il laboratorio e la degustazione, mentre per i non tesserati FIE è richiesta un’assicurazione giornaliera di 3 euro.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile consultare il sito dell’Associazione Altri Orizzonti o contattare la referente Milena Praticò.

Varapodio attende con entusiasmo l’arrivo di cittadini e curiosi, pronta a offrire una finestra sul mondo della longevità e a condividere il suo patrimonio di saggezza e buona tavola.

ASSOCIAZIONE ALTRI ORIZZONTI

Via S. Giovanni ctr. Mulini – 89134 Reggio Calabria

Email: info@altriorizzonti.it

Facebook: /altriorizzonti.rc