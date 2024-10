Vecchio (Confindustria): “Tramontana, di nuovo, presidente è motivo di orgoglio”

“A nome di Confindustria Reggio Calabria mi congratulo con Antonino Tramontana per la sua conferma alla presidenza della Camera di commercio metropolitana. La rielezione per acclamazione certifica l’unanime consenso del consiglio camerale attorno alla sua figura, rende onore al lavoro svolto finora ed è motivo di orgoglio per la nostra associazione, di cui Tramontana è espressione”.