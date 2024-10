Camera di Commercio, Falcomatà: “Auguri al presidente e al nuovo consiglio direttivo”

É quanto scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando l’odierna riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo della Camera di Commercio cittadina.

“Il nuovo Consiglio Direttivo esprime alcune tra più qualificate professionalità presenti sul nostro territorio sono certo che, in continuità con quanto già realizzato in questi anni in termini di collaborazione sinergica tra Istituzioni, la Camera di Commercio continuerà ad essere un solido punto di riferimento ed un valido intelocutore per gli Enti territoriali di Governo, costituendo uno stimolo fondamentale per l’attuazione delle politiche per lo sviluppo del mondo dell’impresa sul nostro territorio ed in generale per il settore economico ed occupazionale”.