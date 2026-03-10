La Vela Italiana sceglie la Calabria: il Consiglio Federale FIV a Reggio

Fabio Colella: "Il riconoscimento tangibile di quanto la vela calabrese ha saputo seminare e raccogliere in questi anni"

Venerdì 13 marzo, la Federazione Italiana Vela (FIV) si riunirà a Reggio Calabria per una sessione del Consiglio Federale che va ben oltre l’ordinaria amministrazione. La scelta di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, come sede dei lavori, rappresenta un chiaro attestato di stima e attenzione da parte dei vertici nazionali verso un territorio che sta dimostrando una vitalità straordinaria nel panorama velico italiano.

La decisione di riunire il Consiglio in riva allo Stretto non è casuale: è un tributo all’impegno costante dei circoli, degli atleti e dei dirigenti della VI Zona (Calabria e Basilicata). Il “cuore” della vela italiana batte al Sud, riconoscendo la capacità della regione di promuovere lo sport non solo come attività agonistica, ma come volano di sviluppo turistico, sociale e culturale.

Il Programma: Istituzioni e Confronto

La giornata di venerdì 13 marzo sarà scandita da momenti istituzionali e di ascolto attivo della base:

• Ore 09:00 – Accoglienza dei Consiglieri nazionali presso Palazzo Campanella.

• Ore 10:00 – Saluti Istituzionali: Il Presidente del Consiglio Regionale accoglierà la FIV nell’Aula Commissioni, sancendo il legame indissolubile tra sport e istituzioni locali.

• Ore 12:30 – Il momento del dialogo: Presso il Consiglio Regionale, i vertici FIV incontreranno i Presidenti e i rappresentanti dei circoli velici di Calabria e Basilicata. Un pranzo di lavoro fondamentale per ascoltare le istanze del territorio e pianificare le sfide future.

• Ore 14:30 – Ripresa dei lavori consiliari nell’Aula Consiliare.

• Ore 17:30 – Cultura e Identità: La giornata si concluderà al Museo Archeologico Nazionale. La visita ai Bronzi di Riace e alle collezioni della Magna Grecia sottolinea come la vela sia parte integrante dell’identità storica e millenaria di questa terra.

“La presenza del Consiglio Federale a Reggio Calabria è il riconoscimento tangibile di quanto la vela calabrese ha saputo seminare e raccogliere in questi anni. Riunirsi qui significa dire ‘grazie’ a chi lavora ogni giorno tra i circoli e il territorio, confermando che la Federazione è presente, attenta e pronta a investire nelle potenzialità di questo straordinario campo di regata naturale“. Ha dichiarato Fabio Colella Consigliere nazionale della FIV in rappresentanza del Centro sud.