Vela Day – sold out. Cento aspiranti velisti provano la vela presso Compagnia dello Stretto

Quattro giorni di festa per la Vela e per il Mare!

Il mare, la più grande ed interessante risorsa di cui disponiamo, è meritatamente al centro dell’iniziativa “Vela Day” realizzata dal Club Velico Compagnia dello Stretto, società aderente alla Federazione Italiana Vela.

Si tratta di un’attività promozionale con cadenza annuale che quest’anno viene proposta in un’edizione speciale. Infatti, a differenza degli anni precedenti, quest’anno sono previste tre date (26,27 e 28 giugno) a cui, in virtù dell’efficace campagna promozionale messa in atto da Compagnia dello Stretto durante il periodo di lockdown, si è aggiunta un’ulteriore giornata, svoltasi domenica 21 giugno.

Circa cento aspiranti velisti tra bambini, ragazzi, adulti ed intere famiglie, hanno prenotato la “Prova di Vela”, curiosi di scoprire il fascino di tale sport, indubbiamente caratterizzato da nobili valori: valenza formativa, stretto contatto con la natura, ecc.

L’iniziativa prevede un programma curato nei minimi dettagli. Oltre alla prova di vela che, in totale sicurezza, vedrà in acqua ben quattro tipologie di imbarcazioni, nell’arco delle singole giornate sono previste diverse iniziative differenziate in funzione degli utenti. Dagli interventi “sull’importanza di praticare sport” con le relazioni della psicologa d.ssa Deborah Riganello e del preparatore atletico dott. Pietro Tuzzato, che saranno rivolti all’utenza adulta, si passa a divertenti percorsi di attività motoria per i più piccoli. Inoltre, i velisti di punta del sodalizio, nell’occasione, racconteranno agli ospiti le loro interessanti esperienze e i risvolti nei loro percorsi di crescita.

Un grande impegno messo in campo con passione e determinazione dallo staff di Compagnia dello Stretto, coordinato dal presidente Fabiano Palamara, con la comune visione della doppia valenza sociale dello sport della vela: “contribuire alla formazione dei più giovani e contestualmente valorizzare il territorio”. Un encomiabile lavoro di squadra che, nelle giornate in questione, vedrà impegnate circa 20 persone con competenze trasversali.

