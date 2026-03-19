Vela a Scilla e gli azzurri del volley a Reggio. Ass. Micheli: ‘Sport inclusione e turismo’

L’assessore allo Sport della Regione Calabria, Eulalia Micheli, ha partecipato, oggi a Scilla, all’evento

“Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell’offerta turistica”, organizzato dalla Fondazione Magna

Grecia, nel corso del quale ha messo in evidenza il valore del mare, non solo come paesaggio ma come

patrimonio vivo del territorio: una risorsa culturale, economica, identitaria e naturalmente sportiva.

“Scilla – ha dichiarato l’assessore Micheli nel suo intervento – è uno di quei luoghi in cui il mare

racconta storie antiche, ma allo stesso tempo offre opportunità concrete per costruire nuove

prospettive di sviluppo. Quando parliamo di continuità dell’offerta turistica e di destagionalizzazione,

parliamo della capacità di un territorio di vivere tutto l’anno. In questo percorso lo sport ha un ruolo

fondamentale”.

L’assessore ha anche ricordato la varietà di attività sportive praticabili in Calabria: rafting e canyoning

nel Pollino, trekking e mountain bike in Sila e Aspromonte, sci con vista mare, vela, immersioni

subacquee, kitesurf e windsurf: “La Calabria è una regione unica, dove è possibile passare dalle vette

innevate alle spiagge assolate in poco tempo. Lo sport è uno strumento straordinario per attrarre

visitatori, generare economia e promuovere benessere, inclusione e partecipazione”.

Ha poi parlato degli sport nautici e della vela “come esempi di discipline che uniscono tecnica, rispetto

per l’ambiente e lavoro di squadra. Promuovere la vela- ha detto – significa offrire un turismo più

sostenibile e più esperienziale, dando ai visitatori la possibilità di vivere il mare da protagonisti”.

“Come Regione siamo impegnati a sostenere associazioni sportive, federazioni, circoli nautici e

operatori turistici per costruire un’offerta integrata che valorizzi il territorio durante tutto l’anno. Il

nostro obiettivo è fare dello sport uno dei motori della crescita turistica, coinvolgendo giovani,

associazioni e comunità locali. Anche per questo accolgo con molta soddisfazione l’annuncio della

Federazione italiana pallavolo che ha comunicato che, ad agosto, Reggio Calabria ospiterà la Nazionale

italiana maschile, campione del mondo.

Gli Azzurri arriveranno in riva allo Stretto domenica 23 agosto e svolgeranno diverse sedute di

allenamento, accompagnate da appuntamenti istituzionali, prima di scendere in campo il 26 agosto al

PalaCalafiore per il test match contro la nazionale cubana. “Ospitare la Nazionale italiana di pallavolo –

ha rimarcato infine l’assessore Micheli – è un evento di grande rilevanza. Significa celebrare lo sport di

eccellenza e promuovere la Calabria come meta attrattiva capace di unire turismo, cultura e attività

sportive di alto livello”.