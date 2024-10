Veleggiata in Aspromonte, il sindaco Malara: ‘Evento eccezionale’ – FOTO

A queste latitudini, non si erano mai viste prima d’ora.

Le barche della vela latina, affascinante tipo di antiche imbarcazioni e che oggi vedono una rinascita nel Mediterraneo, hanno veleggiato in Aspromonte, per la prima volta nella storia.

Una due giorni che ha regalato emozioni ai tanti visitatori e curiosi che non ci hanno pensato due volte a vivere un evento unico nel suo genere.

“Ringrazio prima di tutto la Sorical, l’ente che gestisce il bacino della Diga sul Menta per conto della Regione Calabria, il Comune di Roccaforte del Greco nonchè l’Antica Marineria Catonese. Senza il loro supporto e senza la sinergia creata tra le istituzioni non avremmo mai assistito a questo spettacolo – dichiara il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara.