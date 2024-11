Venerdì 14 novembre il Ministro Lupi nella sede di Confindustria Reggio Calabria

Due appuntamenti di alto rilievo istituzionale sono in programma nei prossimi giorni in Confindustria Reggio Calabria. Domani, giovedì 13 novembre, alle 16.30, il sottosegretario allo Sviluppo economico Simona Vicari incontrerà gli industriali, mentre venerdì 14 novembre, alle 16, sarà presente nella sede di via Torrione il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi. Quest’ultima iniziativa rientra nell’ambito di quelle promosse, nelle maggiori città della nostra regione, dal sistema Unindustria e da Ance Calabria per un confronto diretto con i candidati alla carica di governatore. Ad accompagnare Lupi sarà infatti il senatore Nico D’Ascola (Alternativa popolare).Ricordiamo che domani mattina a Lamezia Terme il mondo dell’impresa accoglierà Mario Oliverio (centrosinistra) mentre il 21 novembre, a Catanzaro, toccherà a Wanda Ferro (centrodestra). Si resta in attesa di concordare gli incontri ufficiali con gli altri candidati.