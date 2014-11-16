Venerdì 21 la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Pina De Felice “Voglia di Poesia”

Promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos e dall’Università della Terza Età si terrà venerdì 21 novembre alle ore 17,00 presso la Sala della stessa Università (via Willermin) la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Pina De Felice “Voglia di Poesia”. All’incontro interverranno la Prof.ssa Francesca Neri e l’editore Franco Arcidiaco.

Chi è Pina De Felice

Nata a Palmi dove ha frequentato il Liceo Classico Pina De Felice vive a Reggio Calabria. È stata docente di scienze matematiche presso vari Istituti della provincia e da parecchi anni si dedica ad attività culturali. Ha nutrito sin da bambina un grande amore per la poesia che le ha permesso di avere gratificazioni e riconoscimenti.È responsabile poesia dell’Associazione Culturale Anassilaos. Ha pubblicato tre libri di poesia, due in lingua Nei miei silenzi e All’ombra della luna ed uno in vernacolo Se Abbrisci. Il volume oggetto dell’incontro costituisce una sintesi preziosa del suo cammino poetico, fecondo di esperienze tradotte in sublimi parole e colorate immagini pittoriche. Le quattro sezioni in cui si articola il libro (religiosa, d’amore, del ricordo e del silenzio) connotano in modo chiaro l’opera, densa di un vibrante dialogare con l’anima dell’Autrice intimamente legata ai destini del mondo e alla presenza del divino in mezzo a noi che si manifesta nei volti del prossimo, amato e sofferente.

La fantasia creativa della De Felice e la sua narrazione poetica ricca, variegata e improntata a eleganza e bellezza espressiva, pur nel ricorrente uso di un linguaggio asciutto, talora oscuro e magmatico, come la vita che lo ispira eppur comunicativo e denso di significati allusivi, non finiscono mai di regalare al lettore e all’amante di poesia emozioni profonde.