Venerdì 28 febbraio la presentazione del progetto di ricostruzione storica, fotografica e di archivio sul ruolo del lavoro femminile dal 1800 al 1930.

Venerdi 28 febbraio alle ore 10,30 presso la sede ANMIL -Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro di via III Settembre, 5 ( discesa Teatro Odeon) si terrà la conferenza stampa della mostra-evento organizzata in occasione della Festa della Donna, giorno 8 marzo alle ore 17 presso la Casa della Cultura di Palmi.Tale manifestazione vede un’attiva sinergia tra varie associazioni ed enti e costituisce un momento di incontro e di confronto tra diverse realtà, in un progetto di ricostruzione storica, fotografica e di archivio sul ruolo del lavoro femminile dal 1800 al 1930. Un convegno a più voci per capire come sia cambiato il mondo femminile nell’evoluzione della società moderna e contemporanea.Tale evento è stato organizzato in sinergia e con la fattiva partecipazione delle seguenti associazioni: Anmil – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro, Archivio di Stato di Reggio Calabria, Le Muse Laboratorio delle Arti e delle Lettere di Reggio Calabria, Inail di Reggio Calabria, Fidapa sezione Piana di Palmi.Alla conferenza stampa parteciperanno: dott. Francesco Costantino –presidente Anmil, prof. Giuseppe Livoti –presidente associazione Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere, dott.ssa Mirella Marra – direttore Archivio di Stato, avv. Giovanna Manganella.