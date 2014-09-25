Venerdì al C.s.c. “Nuvola Rossa” presentazione del libro “Dove sono i nostri”

Si svolgerà venerdì alle ore 19 presso il c.s.c. nuvola rossa la presentazione del libro “dove sono i nostri” del collettivo clash city worker ed. La Casa Usher. il libro è gia allla sua terza ristampa”Questo libro vuole raccontare com’è fatto il proletariato nell’Italia di oggi. A partire da un’analisi della struttura produttiva del nostro Paese, capiremo non solo come si produce la ricchezza, ma chi la produce, quali sono state le trasformazioni più significative del mondo del lavoro negli ultimi decenni e quali le linee di tendenza per il prossimo futuro. Chi sono i nostri? E dove sono? Lavoratori dipendenti, parasubordinati, produttivi e improduttivi, “finte” partite iva, Neet, immigrati: manifestazioni differenti dello stesso fenomeno, etichette e catalogazioni – molte delle quali imprecise e da sfatare – che spesso servono a frammentare ciò che in realtà è unito da interessi comuni e simili ritmi di vita. In questa fase delicata, di passaggio, per l’Italia – e per il mondo – è necessario pensare a modelli organizzativi adeguati alla struttura del capitale. Dall’altra parte della barricata lo stanno già facendo. Ora tocca a noi” s