Nuovo live musicale al Funny Club e cena in terrazza

Per questa settimana, Funny Club - Pummaroru ha organizzato un viaggio attraverso la bella musica ed il buon cibo

Visto il successo dei precedenti appuntamenti live, Funny Club - Pummaroru non poteva che organizzare una nuova serata all'insegna della bella musica e, come sempre, del buon cibo.

Dopo due eccezionali sabati in compagnia della tribute band di Lucio Battisti, 7 e 40, e della rock band Big Sur, il locale di via Tirrenica (di fronte al Bingo) sposta il suo appuntamento musicale al venerdì. Quale modo migliore di iniziare il weekend se non sulle note dei brani che hanno fatto la storia della musica?

Venerdì 10 luglio, la pizzeria per famiglie ha organizzato un vero e proprio viaggio, partendo dalle radici del blues, passando per la poesia del folk, fino al grande rock. Per l'occasione sarà possibile, anche, usufruire della speciale promozione: antipasto, bevanda da 33cl e giropizza a 15€.

Come sempre, la cena si svolgerà sulla bellissima terrazza del Funny Club, un ampio ambiente allestito per consentire la massima sicurezza degli avventori. Sul piano superiore del locale è presente anche una speciale zona relax oltre ad un parco giochi all'aperto che è divenuto il posto del cuore di tantissimi bambini.

Maggiori informazioni

Facebook

Instagram

Tel. 392.4055945