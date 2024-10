Venezia: Soncin ad interim, ma contro la Reggina in panchina un ex amaranto?

Un avvio di stagione assai deludente ed un cammino soprattutto in casa molto al di sotto delle aspettative per il Venezia che ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Javorcic, per affidare ad interim la panchina ad Andrea Soncin, già lo scorso anno successore di Zanetti nella massima serie. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, la società lagunare avrebbe in mente di consegnare la guida tecnica ad un allenatore esperto e conoscitore della categoria, quindi Alfredo Aglietti, lo scorso anno alla Reggina ed in seconda battuta ci sarebbe un altro ex recentissimo come Roberto Stellone. Il nome nuovo è quello di Paolo Vanoli, ex calciatore proprio del Venezia.

