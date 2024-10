Venezia-Reggina: si sperava in Folorunsho. Baroni ha due soluzioni alternative

Quel post di Folorunsho, la sosta e l’idea di poterlo rivedere in campo già dalla sfida che la Reggina giocherà contro il Venezia. Ed invece, tranne che non si tratti di strategia, ma lo capiremo molto presto e crediamo non sia così, Baroni ha già comunicato che per Folorunsho non ci sarà possibilità di recuperarlo per questo doppio confronto e che sicuramente lo rivedremo con il Vicenza. Lo stesso allenatore ha dichiarato di non avere un sostituto naturale dell’ex centrocampista del Bari, unico per caratteristiche e straordinario interprete di quel ruolo che lo ha visto grande protagonista con il nuovo modulo tattico.

Le soluzioni per sostituire Folorunsho

Mister Baroni, nelle due partite in cui ha dovuto decidere per il sostituto, ha avuto delle difficoltà. In occasione della trasferta di Brescia ha scelto il giovane Kingsley, con Rivas e Bellomo ai lati e Okwonkwo come punta centrale. Il centrocampista, oggi, è pienamente recuperato ma comunque reduce da un piccolo problema muscolare e probabilmente non sarà il prescelto. Contro il Chievo, invece, anche per le grandi qualità degli avversari, ha optato per un centrocampo a tre con Crisetig, Bianchi e Crimi e quindi privandosi di una sotto punta. La valutazione, il tecnico Baroni la farà anche in base alle caratteristiche del Venezia e su come deciderà di affrontarlo. Avendo recuperato totalmente Edera, si potrebbe anche pensare ad inserire sulle corsie esterne l’ex Torino insieme a Micovschi e Bellomo dietro la punta, oppure riproporre un centrocampo più robusto.