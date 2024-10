Venezia-Reggina: Mazzocchi non ci sarà e svela il punto debole della sua squadra

Classifica corta in serie B soprattutto alle spalle dell’Empoli dove diverse sono le squadre che puntano alla conquista della seconda piazza, attualmente occupata dal Lecce, che tradotto significherebbe promozione diretta. Tra le compagini c’è anche il Venezia che, dopo un periodo di rallentamento, ha ripreso a correre e nonostante l’assenza pesante del suo cannoniere Forte, produce gioco e gol. Straordinaria la prestazione ultima sul campo del Monza e vittoria schiacciante con il punteggio di 1-4 che ha di fatto rimesso in corsa i lagunari.

Cartellino giallo nel contesto di quella gara per Mazzocchi che, in diffida, verrà squalificato. Su tuttoB ha parlato della forza del suo Venezia, ma anche del punto debole: “Dovremo stare attenti, la Reggina è una squadra con giocatori di esperienza e di qualità. Noi dopo la sosta dovremo farci trovare pronti. Sul nostro campo abbiamo qualche difficoltà in più perché facciamo girare di più la palla e con la squadre che ci pressano molto facciamo fatica“.