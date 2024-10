Venezia, Modolo: ‘Reggina con un altro allenatore e giocatori molto forti’

Si avvicina il giorno del rientro in campo dopo la sosta. La serie B giocherà due giorni prima di Pasqua ed il pomeriggio di Pasquetta. Reggina impegnata nella doppia trasferta in Veneto prima con il fortissimo Venezia ed a seguire con il Cittadella. Queste le dichiarazioni del calciatore lagunare Modolo a trivenetogol.it:

Leggi anche

Reggina un’altra squadra rispetto all’andata

“Non ci sono calcoli da fare, ci sono 8 partite da giocare. Venerdì con la Reggina non c’è da fare pensieri di diverso tipo, magari pensando a lunedì con la Spal, ma bisogna concentrarsi sul prossimo impegno e basta. Questa pausa è andata bene perché i tre giorni della settimana scorsa sono serviti per recuperare i giocatori infortunati. Chi aveva giocato tanto aveva bisogno di recuperare mentalmente. Ci sono stati 3-4 giorni di lavoro intenso e stiamo preparando la partita di venerdì. Adesso fisicamente sto bene, tre settimane fa mi ero rotto il mignolo del piede e non riuscivo a calzare la scarpa. Rispetto all’andata troveremo un’altra squadra con un altro allenatore e con giocatori molto forti. A Reggio eravamo riusciti a ribaltarla, la classifica dimostra che si sono rimessi in moto. Il fattore pubblico e il fattore Covid contano in un senso o nell’altro, qualche punto in più le squadre di casa col pubblico lo avrebbero ottenuto. Anche noi abbiamo un sogno da inseguire, la serie A è l’Olimpo del calcio e io sogno di andarci in Serie A. Abbiamo seminato molto bene, abbiamo un’occasione e dobbiamo cercare di prenderla al volo. Abbiamo un treno che va nella giusta direzione e dobbiamo prenderlo a tutti i costi. Conta quello che si ha dentro e dare tutti noi stessi”