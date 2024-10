Venezia-Reggina: dopo soli due giorni, è quasi sold out il settore ospiti

Sarebbe stata invasione a prescindere, ma la vittoria della Reggina sul Genoa ha ulteriormente alimentato nuovo entusiasmo ed allora dall’apertura della prevendita è caccia al biglietto per essere presenti nel settore ospiti del Penzo e far sentire il proprio sostegno alla squadra di mister Inzaghi.

Sono passati due giorni dall’inizio della prevendita ed il settore ospiti è quasi sold out con circa 800 biglietti venduti su 1000 messi a disposizione, ma è presumibile che la richiesta vada oltre. Da capire se sarà possibile eventualmente aprire un nuovo settore per i tifosi amaranto. Il termine ultimo per acquistare il biglietto nel settore ospiti è fissato per venerdì 11 novembre alle ore 19:00.