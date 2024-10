Venezia-Reggina: un settore non basta, sfondati i 1000. Altra apertura

Era facilmente immaginabile che i biglietti messi a disposizione dei tifosi della Reggina e quell’unico settore non sarebbero bastati. Ad alimentare ulteriore entiusiasmo c’è stata la vittoria contro il Genoa che ha riportato gli amaranto nella parte più alta della classifica, anche se la prevendita dei biglietti aperta domenica, quindi un giorno prima del confronto con i rossoblu, era partita già in maniera decisa. Il Venezia per il continuo arrivo di richieste è stato “costretto” a concedere un altro settore riservato ai tifosi amaranto, quindi altri 1367 posti disponibili. In questo momento il dato segna più di 1000 i tagliandi venduti ma fino all’ultimo giorno di prevendita ovviamente il numero crescerà ancora.

