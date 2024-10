Venezia-Reggina: spaccatura tra gli ultras lagunari. I due comunicati

Secondo quanto riportato dai colleghi di PSB, in vista della gara che il Venezia giocherà contro la Reggina, si registrano posizioni diverse da parte del tifo organizzato: “La spaccatura riguarda proprio la decisione sul sostegno alla squadra durante la gara contro i ragazzi di Inzaghi. I gruppi Veterani e Brigate lagunari hanno dichiarato di non aver intenzione di dare il proprio supporto alla squadra. Al contrario, la frangia della Curva Sud ha anunciato di continuare a tifare per tutti i 90′ nonostante la complicata situazione.

Leggi anche

I due comunicati:

“Dopo 12 mesi di schifo assoluto, dopo dodici mesi in cui tutti, società e giocatori hanno mancato di rispetto ai nostri colori e alla nostra storia, dopo 12 mesi dove tutto era dovuto, sabato noi non canteremo. Perché ogni singolo tifoso arancioneroverde merita rispetto perché il sostegno va meritato. Tirate fuori i c******i!”.

“Coerenti con la nostra mentalità tifiamo e tiferemo sempre la nostra maglia e i nostri colori, nessun coro inneggiante la società ma SOLO per i nostri colori! Invitiamo il popolo arancioverde a non mollare in questo brutto periodo e a venire in curva per far vedere che il tifo merita ben altro! Il tifoso non perde mai!! Non meritiamo questi risultati, non meritiamo di esser presi per i fondelli ma non staremo mai zitti! Indipendentemente da chi siede ai piani alti NOI TIFIAMO VENEZIAMESTRE!”.