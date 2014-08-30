Veni, Vidi, Vici, Bici! Da 0 a 139 Anni. Presentato il libro di Andrea Paolo Ferraresi.
Al Circolo Culturale L'Agorà la presentazione del romanzo di Andrea Paolo Ferraresi, tra temi di successo e felicità, nel cortile di San Giorgio al Corso
30 Agosto 2014 - 11:46 | di Redazione
Grazie al lavoro organizzativo del Circolo Culturale L’Agorà, Andrea Paolo Ferraresi ha presentato un libro: di svago, certo, ma anche uno strumento per l’autore importante, forse fondamentale per saper rispondere ai problemi di oggi: disoccupazione, solitudine, rapporti interpersonali difficili, amicizie spezzate, fallimenti.
L’autore invita a iniziare un percorso per migliorare la qualità della vita e che può partire proprio dai contenuti espressi durante la presentazione, incentrata sui temi del successo (in tutte le sfaccettature in cui i personaggi del libro la intendono) e della felicità.
La presentazione del romanzo “Veni, Vidi, Vici, Bici! Da 0 a 139 Anni” di Andrea Paolo Ferraresi, pubblicato dalla Cavinato Editore International, ha avuto luogo nel cortile della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria.
Qui il video integrale della presentazione.
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