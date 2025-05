Minoranza greco-calabra, Ventura ai sindaci: ‘Uscite dall’ambito territoriale di tutela’ 

«Voglio spronare i Sindaci di Palizzi, Roccaforte del Greco e Cardeto a cogliere il momento per lanciare un messaggio di responsabilità e serietà nei riguardi della comunità di minoranza linguistica storica greco-calabra: invitate i propri Consigli Comunali a deliberare l’uscita dall’ambito territoriale di tutela di questa minoranza; per poi trasmettere l’atto per competenza al Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria al fine di ottenerne la ratifica. Tale occasione era stata offerta al Comune di Messina, il quale ha finora mancato di cogliere questa opportunità».

Così in un comunicato stampa lo studioso Francesco Ventura, attivista per la minoranza linguistica greca di Calabria, il quale ha avviato nei giorni scorsi alcuni procedimenti per tentare di porre rimedio ai fenomeni di ethnobusiness individuati nell’area dello Stretto in relazione all’attuazione della L.482/1999. Tra questi vi è anche un’istanza rivolta alla Prefetture di Reggio Calabria e Messina affinché si mobilitino per assistere i Comuni in questo percorso, finanche a giungere per come da loro prerogative all’uso del potere sostitutivo in caso di resistenza da parte di quest’ultimi.

I Comuni indicati: Palizzi, Roccaforte e Cardeto