Il prof. Ferrara della Mediterranea pubblica sull’EMS Magazine: IA e matematica protagoniste

Nell’ultimo numero della prestigiosa rivista scientifica di divulgazione matematica “European Mathematical Society Magazine”, edita dall’European Mathematical Society , è stato pubblicato l’articolo del Prof. Massimiliano Ferrara, Accademico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e della Università Bocconi, dal titolo: “Explainable artificial intelligence and mathematics: What lies behind? Let us focus on this new research field”.

Il riconoscimento scientifico testimonia la grande attenzione da parte della Comunità scientifica internazionale nei confronti della ricerca realizzata e promossa dallo Studioso reggino che – in particolare – nell’ultimo anno ha visto una crescente popolarità sugellata da numerosi inviti per Seminari, Keynote Talks e testimonianze divulgative da parte di prestigiose Università, Accademie e Istituti di Ricerca internazionali.

L’intelligenza artificiale spiegabile sotto la lente della matematica

Il tema oggetto dell’articolo riguarda l’ambito inesplorato della “spiegabilità” della Intelligenza artificiale che viene analizzata attraverso il caleidoscopio della matematica, con il fine di “umanizzare” sempre più l’uso di questo dirompente strumento e soprattutto renderlo più trasparente e comprensibile. Esiste un’importante connessione tra questa ricerca e le recenti parole espresse da Papa Leone XIV proprio su questo aspetto della crescita esponenziale della intelligenza artificiale nella nostra Società e il suo rapporto con l’Uomo. La crescente complessità insita nei moderni modelli di intelligenza artificiale (IA) ha richiesto una maggiore attenzione alla domanda di spiegabilità, comunemente nota come intelligenza artificiale spiegabile (XAI). L’obiettivo principale della XAI è rendere i processi decisionali dei sistemi di IA non solo trasparenti, ma anche comprensibili agli utenti umani, promuovendo così una maggiore fiducia e comprensione tra le parti interessate. Con la crescente sofisticazione dei sistemi di IA e il loro impiego in settori critici come l’assistenza sanitaria, la finanza e i veicoli autonomi, la domanda di chiarezza sul loro funzionamento si intensifica.

L’EMS Magazine: una piattaforma per la ricerca matematica europea

Questo articolo approfondisce la relazione fondamentale tra XAI e matematica, affermando che i principi matematici sono fondamentali per migliorare l’interpretabilità, la trasparenza e l’affidabilità complessiva dei modelli di IA. L’EMS Magazine è la rivista ufficiale della “European Mathematics Society” e presenta articoli di rassegna su temi di ricerca attuali, contributi che delineano le tendenze nello sviluppo scientifico, rapporti sulle società e gli istituti membri, recensioni di libri, una sezione dedicata ai problemi matematici e altro ancora. La rivista viene pubblicata trimestralmente in formato cartaceo (marzo, giugno, settembre, dicembre) e viene inviata alle società membri, agli istituti di matematica e ai singoli membri interessati dell’EMS. Offre una piattaforma consolidata per aziende e istituzioni che desiderano pubblicizzare prodotti e servizi all’ampia comunità di matematici, statistici, informatici, ingegneri e altri professionisti con interessi matematici che sono lettori abituali di questa popolare pubblicazione.

Ecco il link da cui scaricare in open access l’articolo: https://euromathsoc.org/magazine/articles/235