Verde, efficiente, innovativo: Parco Caserta rinasce. Tutte le novità – FOTO

di Pasquale Romano – Parco Caserta 2.0. E’ una vera e propria rinascita quella sancita stamattina dall’impianto sportivo rimasto chiuso per troppo tempo. Una volta entrati dai cancelli, è forte l’aria di rivoluzione che si respira. Tutto è cambiato, evoluto, migliorato. ‘Roma nuoto’ e ‘Bocce verdi’ le due aziende, la prima romana e la seconda reggina, che hanno effettuato i lunghi lavori di restauro.

‘Non pensavamo di trovare la struttura in uno stato di completo abbandono, inoltre gli atti vandalici hanno rallentato notevolmente i lavori. Nonostante tutto, abbiamo rispettato i tempi e con 6 mesi di lavori effettivi consegniamo alla città, con piena soddisfazione, un Parco Caserta rinato’, dichiara lo staff di Roma nuovo presente questa mattina nel sopralluogo generale effettuato alla presenza del sindaco Falcomatà.

La messa a norma e in sicurezza, le vie di fuga e il rispetto delle normative anticendio e per l’accesso dei disabili le principali preoccupazioni in fase di restauro, ma non solo. ‘Abbiamo cambiato completamente l’illuminazione, ora a led che ci consente un importante risparmio energetico’. Green Parking un’altra delle parole d’ordine, l’abbattimento di alberi o piante è stato nullo, anzi la simbolica piantagione di 33 alberi di bergamotto serve per far capire la forte connotazione caratteriale e sentimentale del nuovo Parco Caserta.

Il sopralluogo inizia dalla pista di pattinaggio, il restyling è completo. Dagli spalti alla pavimentazione, dagli spogliatoi agli impianti di riscaldamento e idrici e l’eliminazione delle barriere architettoniche, nulla è rimasto uguale rispetto a prima. Prima di accedere al plesso della piscina, si arriva alla zona bar, accogliente ed esteticamente gradevole. ‘In questo caso abbiamo pensato in particolare alle esigenze di studenti e giovani. Ci sarà la possibilità di essere seguiti dal punto di vista nutrizionale, e quindi avere un regime di alimentazione personalizzato e abbinato al lavoro che si praticherà in palestra o piscina’, rivela lo staff di Roma Nuoto.

La piscina (anzi le piscine, vasca grande semiolimpionica e vasca piccola) sono il cuore della struttura, con una vetrata che esalta lo scenario esterno. Anche in questo caso, il rifacimento è stato completo. Una pesante infiltrazione ha obbligato in sede di lavori a cambiare tutti i quadri elettrici. Spogliatoi femminili e maschili divisi e lucidati a nuovo, con una nuova zona di cabine e spogliatoi dedicata esclusivamente ai bambini.

‘La classe di resistenza al fuoco è massima, inoltre abbiamo predisposto una zona di sicurezza dove i disabili, in caso di incendio, possono restare per 60 minuti in attesa dei soccorsi. Inoltre abbiamo rifatto l’impianto di riscaldamento, che adesso prevede una ventilazione caldofreddo a seconda della temperatura esterna’, dichiarano soddisfatti i soci dell’azienda romana che ha effettuato i lavori.

Innovativo ed efficiente, soprattutto ‘verde’. Nella fase iniziale dei lavori, il focus era concentrato su tutto l’ambiente circostante i plessi di Parco Caserta. ‘E’ stato uno dei nostri interessi principali, far si che la struttura potesse contare su un polmone verde. Con particolare soddisfazione presentiamo i diversi percorsi, benessere e vita, che circonderanno Parco Caserta permettendo agli utenti di praticare jogging o semplici camminate all’aria aperta’, dichiara lo staff di Roma nuoto in conclusione del sopralluogo. Oggi pomeriggio l’inaugurazione ufficiale aperta al pubblico, durante la quale verrà annunciata la data in cui Parco Caserta aprirà ufficialmente i battenti.

