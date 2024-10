Versace e Lizzi a Camini per un confronto con i sindaci sul tema della viabilità nell’alta Locride

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è intervenuto all’incontro pubblico organizzato dal sindaco di Camini, Pino Alfarano, sulla condizione delle strade di collegamento al paese dell’alta Locride.

All’iniziativa, hanno preso parte anche il consigliere metropolitano delegato, Rudi Lizzi, i presidenti dell’Assemblea e del Comitato dei sindaci della Locride, Vincenzo Maesano e Giorgio Imperitura, i sindaci di Stignano, Pazzano e Caulonia, rispettivamente Giuseppe Trono, Francesco Valenti e Francesco Cagliuso.

«La Città Metropolitana – ha spiegato Carmelo Versace – è presente sul territorio di Camini con i ripetuti sopralluoghi del consigliere Lizzi e con un investimento di 1,2 milioni di euro sulle arterie di propria competenza. Il nostro impegno è doveroso in assenza di una qualsivoglia attenzione da parte dei consiglieri regionali e di uno Stato che, a queste latitudini, manca tanto, troppo, tempo. Una delle strade su cui abbiamo focalizzato la nostra attenzione, infatti, risulta chiusa da ben 15 anni».

«Dal 2012 – ha ricordato il sindaco facente funzioni – sono mancati oltre 500 milioni di trasferimenti che lo Stato, tradizionalmente, garantiva alle ex Province per la manutenzione ordinaria della viabilità. A questo punto, è facile comprendere quanto sia complicato dover gestire 1750 chilometri di strade metropolitane. Nonostante tutto, nell’area di Camini, il nostro lavoro si è tradotto con un investimento di 380 mila euro per il ripristino e la messa in sicurezza della SP96 che si innesta alla SP9 al bivio di San Leonte; di 760 mila euro per il rifacimento della stessa SP96, comprese le opere idrauliche e la stabilizzazione dei versanti e delle scarpate. Altri 110 mila euro sono stati riservati per lavori straordinari ed il miglioramento della SP 127. Se qualcuno si è dimenticato di Camini, in tutto questo lungo tempo, quello non è certo la Città Metropolitana. Fa bene, il sindaco Alfarano, cui va il mio più cordiale ringraziamento, a continuare a pungolare le istituzioni per il bene della propria comunità. Noi abbiamo l’obbligo morale e istituzionale di essere presenti e dimostrare, coi fatti, che l’Ente tiene in forte considerazione anche le esigenze ed i bisogni della cittadinanza di Camini».