Reggio, vertenza Enel di nuovo in Commissione. Giordano e Merenda: ‘Coinvolgere Regione e Governo’

La vertenza dei lavoratori dei call center in appalto Enel è stata nuovamente al centro dei lavori della VII Commissione consiliare (Istruzione, formazione e lavoro. Cultura e sport. Politiche giovanili. Tempo libero), presieduta da Nino Malara. Nel corso della seduta è stata approvata all’unanimità una risoluzione depositata dai consiglieri comunali Giuseppe Giordano e Massimiliano Merenda. L’obiettivo del documento è impegnare il sindaco ff Domenico Battaglia e la Giunta comunale a intervenire con urgenza sulla vicenda che riguarda il futuro di circa 1000 lavoratrici e lavoratori del customer care Enel in Calabria, di cui circa 300 operanti nella città di Reggio Calabria.

La Commissione ha approvato all’unanimità anche un’altra risoluzione proposta dai consiglieri Maiolino, Milia, Vizzari, Zimbalatti e Anghelone. All’esito del dibattito, con la mediazione del presidente Malara, si è concordato sull’impegno di arrivare in Consiglio comunale con un’unica risoluzione che rappresenti la sintesi di entrambi i testi.

I rischi della delocalizzazione e dell’intelligenza artificiale

I nuovi bandi di gara pubblicati da Enel aprono alla possibilità di delocalizzare le attività fuori dalla Calabria e introducono un utilizzo crescente dell’intelligenza artificiale. Secondo quanto evidenziato dai consiglieri Giordano e Merenda, questa situazione rischia di tradursi in esuberi occupazionali inaccettabili.

«Una situazione inaccettabile che aggira di fatto la clausola sociale e il principio della territorialità previsti dal Contratto Collettivo Nazionale delle Telecomunicazioni».

Gli esponenti del consiglio comunale hanno aggiunto che la Calabria non può permettersi la perdita di ulteriori posti di lavoro, definendo l’eventualità come un colpo durissimo per un territorio già fragile dal punto di vista economico e sociale. A Reggio Calabria l’impatto sarebbe diretto e devastante per centinaia di famiglie.

La richiesta di un tavolo istituzionale

Per questi motivi, la risoluzione impegna l’Amministrazione a:

promuovere immediatamente un tavolo interistituzionale con Enel, le rappresentanze sindacali e gli enti competenti;

coinvolgere la Regione Calabria ;

; attivare il Governo nazionale affinché venga aperto un tavolo di crisi.

Giordano e Merenda hanno concluso ricordando che Enel è una società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e deve rispettare pienamente le norme e i contratti di riferimento. L’innovazione tecnologica non può e non deve trasformarsi in una minaccia occupazionale, ma deve migliorare le condizioni di lavoro senza sacrificare l’occupazione.

In qualità di presidente dell’organismo consiliare, Nino Malara si è impegnato a interloquire da subito con il presidente del Consiglio comunale e con il sindaco ff Battaglia. L’obiettivo è arrivare in tempi brevi a una proposta condivisa in Aula per dare una risposta istituzionale chiara e operativa a sostegno delle famiglie calabresi.