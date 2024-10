I vertici dell’INA ricevuti dal Sindaco della Città di Reggio Calabria

Oggi, lunedì 17 dicembre, il Sindaco della Città Di Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Falcomatà, ha ricevuto i vertici dell’Istituto Nazionale Azzurro per il consueto scambio di auguri in occasione delle festività natalizie.

Noto con l’acronimo I.N.A, l’Istituto, è un’associazione umanitaria operante in territorio nazionale ed internazionale, che persegue finalità culturali, di ricerca e di solidarietà favorendo ed incentivando, in ogni modo, il dialogo e lo scambio interculturale ed interreligioso tra i popoli; apolitica e apartitica, senza scopo di lucro.

All’incontro erano presenti il Presidente Cav. Lorenzo Festicini, il Segretario Nazionale, Salvatore Presentino ed il consulente legale dell’istituto, membro del Comitato Scientifico, Avv. Erina Latella.

L’incontro è stato occasione per discutere con il primo cittadino della pianificazione di attività scientifiche, di ricerca e culturali che metteranno in primo piano lo sviluppo della nostra città. In conclusione l’Istituto ha voluto rende omaggio al Sindaco con una medaglia raffigurante il logo I.N.A.

Il Presidente Cav. Lorenzo Festicini ha ringraziato il Sindaco per l’ospitalità e la cordialità dimostrata.