Al via i lavori della SP 66, Falcomatà: ‘Striscia puo sciogliere il nodo’

“Striscia la Notizia” può sciogliere il nodo stretto sull’impegno di ripristinare la Strada provinciale 66 del Comune di Staiti. La Città Metropolitana, infatti, ha consegnato i lavori che riporteranno in sesto un tratto viario fondamentale per evitare l’isolamento del paesino grecanico.

Leggi anche

La ditta incaricata, dunque, provvederà a recuperare e mettere in sicurezza un’arteria fortemente compromessa da frane e smottamenti. Del caso, in passato, si era occupata anche la famosa trasmissione di Canale 5 che, con un proprio inviato, aveva raccontato le peripezie alle quali erano costretti gli abitanti per muoversi da e verso le proprie abitazioni.

Dopo anni, quindi, si inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Un sollievo per la popolazione e per gli automobilisti che, quotidianamente, si spostano per raggiungere l’abitato ed i comuni limitrofi. E’ pur vero, comunque, che il tabellino di marcia immaginato da Palazzo Alvaro ha dovuto subire un leggero ritardo a causa delle lungaggini burocratiche che spesso, soprattutto a tutela dell’istituzione e dei cittadini, contraddistinguono i passaggi che conducono alle gara d’appalto.

Il progetto esecutivo era stato approvato il 13 febbraio 2019 ed i lavori aggiudicati nel mese di ottobre. Il 17 dicembre il Settore 11-Viabilità della Città Metropolitana ha provveduto a stipulare il contratto e, adesso, i lavori sono stati formalmente consegnati.

Prende forma, così, un cantiere particolarmente atteso ed il vicesindaco metropolitano, Riccardo Mauro, non può che essere soddisfatto: