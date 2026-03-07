Reggio, via Roma bloccata e traffico deviato: intervento della Polizia in corso – VIDEO

Via Roma, nel centro di Reggio Calabria, è stata da poco chiusa al traffico.

Le auto vengono deviate all’altezza dell’incrocio con via Bruno Buozzi e fatte scendere lungo viale Zerbi.

Nella zona sono presenti numerose volanti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. L’area è stata inoltre recintata con del nastro, segno di un intervento ancora in corso.

Al momento non sono ancora note le ragioni della chiusura della strada. La situazione è in evoluzione e si attendono ulteriori dettagli per chiarire cosa stia accadendo.

Articolo in aggiornamento.