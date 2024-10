Vibo, attività di divulgazione della cultura della sicurezza nelle scuole

Tra i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco vi è anche quello di promuovere nelle scuole la cultura della sicurezza attraverso incontri mirati con programmi appositamente studiati in base all’età degli alunni.

Nel corso dell’ultimo trimestre i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione Provinciale di Vibo Valentia hanno effettuato circa 15 incontri nelle scuole e presso il Comando Provinciale coinvolgendo circa mille alunni.

Nel corso degli incontri sono stati proiettati dei cartoni animati o dei filmati (in base all’età dell’alunno) aventi come oggetto i pericoli esistenti in casa, come evitarli ed affrontarli e come comportarsi in caso di emergenza.

Gli incontri, dopo la parte didattica tenuta in aula, sono proseguiti con la visione ed illustrazione degli automezzi e simulazioni di attività di spegnimento.

In alcune scuole è stata organizzata la “pompieropoli” durante la quale i ragazzi hanno effettuato un percorso addestrativo e di abilità con consegna finale dell’attestato di Vigile del Fuoco Junior.

Gli alunni si sono sentiti coinvolti attivamente negli incontri ed hanno partecipato con molto entusiasmo.