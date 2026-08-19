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Anziano di 91 anni ferito con un’arma da taglio in Calabria, è grave

Indaga la Polizia, al vaglio la posizione della badante

19 Agosto 2026 - 14:50 | di Redazione

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Un 91enne è stato ricoverato, in gravi condizioni, per diverse ferite da arma da taglio al torace e all’addome. Portato nella notte nell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.

Dopo le prime cure e gli accertamenti, considerata la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento a Catanzaro dove è ricoverato nel reparto di chirurgia toracica sotto osservazione.
 

Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Vibo Valentia che hanno raccolto al pronto soccorso i primi elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
 

Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulle ore precedenti all’arrivo dell’anziano in ospedale e, soprattutto, di stabilire dove e in quali circostanze sia stato ferito. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c’è anche la posizione della badante dell’uomo, una donna di origine ucraina. Al momento, la sua posizione è oggetto di accertamenti.
   

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