Pnrr in Calabria, finanziati 23.261 progetti: solo il 15,6% è già concluso

Sono 23.261 i progetti finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in Calabria per un investimento di 6 miliardi e 226.600.923 milioni di euro.

Di questi, il 15,6% è concluso e l’84,4% è in corso.

La media regionale in Italia è del 26,2% di cantieri conclusi e del 73,8% in corso. I dati sono contenuti in un recente dossier del Servizio studi di Camera e Senato e aggiornato a luglio.

Transizione ecologica, istruzione e digitalizzazione tra le misure più finanziate

Nel dettaglio, il finanziamento maggiore, 1.321.652.364,14 , è destinato alla Misura 2 Transizione ecologica, seguita dalla 4 Istruzione e ricerca con 1.313.543.690,08 euro, dalla 1 digitalizzazione con 1.268.794.934,24 e dalla 3 Infrastrutture con 1.053.641.988,21. Alla misura 5 inclusione e coesione sono destinati 638.007.765,44 euro, alla 6 salute 515.926.336,66 euro e alla 7 REPowerEU 115.033.844,53 euro.

Tra i principali soggetti attuatori figurano le Società per azioni con 1.841.162.906,19 euro (il 29,57% del totale) per 106 progetti, i Comuni con 1.291.200.356,73 euro (20,74%) con 5.187 progetti e la Regione con 848.332.570,54 euro (13,62%) e 2.898 progetti.

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I dati dei progetti Pnrr nelle province calabresi

Per quanto riguarda il dato provinciale, a Catanzaro i progetti sono 4.582 per 1.034.624.742,54 euro, il 17,7% dei quali conclusi e l’82,3% in corso; a Cosenza 9.115 per 1.996.371.648,39 euro, con il 17,9% concluso e l’82,1% in corso; a Crotone ci sono 1.915 progetti per 399.241.497,89 euro con il 21,8% concluso e il 78,2% in corso; a Reggio Calabria i progetti sono 5.423 per 1.294.842.715,43 con il 17,5% concluso e l’82,5% in corso; a Vibo Valentia i progetti sono 2.141 per 368.036.284,61 euro con il 26% concluso e il 74% in corso.

Fonte ansa.it