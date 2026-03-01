City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Calabria, fiamme in un appartamento al terzo piano: evacuato lo stabile

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere l'incendio in breve tempo

01 Marzo 2026 - 17:15 | Comunicato Stampa

vvf VV incendio cucina

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti nel pomeriggio odierno a Vibo Valentia in via J. Palach per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento.

vvf VV incendio cucina

Erano le ore 15:30 quando alla Sala Operativa del Comando è pervenuta, tramite il N.U.E. 112, una richiesta di intervento per un incendio in un’abitazione situata al terzo piano di un edificio.

Immediatamente sono state inviate sul posto una squadra operativa e l’autoscala che, giunte sul luogo, hanno provveduto ad attaccare l’incendio da una delle finestre della cucina.

vvf VV incendio cucina

Durante le fasi dell’intervento, gli occupanti dello stabile sono stati evacuati a scopo precauzionale.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere le fiamme in breve tempo, limitando i danni alle sole suppellettili della cucina.

Leggi anche

Non si registrano feriti.

Vigili del FuocoVibo Valentia Cronaca