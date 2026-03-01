Calabria, fiamme in un appartamento al terzo piano: evacuato lo stabile

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere l'incendio in breve tempo

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti nel pomeriggio odierno a Vibo Valentia in via J. Palach per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento.

Erano le ore 15:30 quando alla Sala Operativa del Comando è pervenuta, tramite il N.U.E. 112, una richiesta di intervento per un incendio in un’abitazione situata al terzo piano di un edificio.

Immediatamente sono state inviate sul posto una squadra operativa e l’autoscala che, giunte sul luogo, hanno provveduto ad attaccare l’incendio da una delle finestre della cucina.

Durante le fasi dell’intervento, gli occupanti dello stabile sono stati evacuati a scopo precauzionale.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere le fiamme in breve tempo, limitando i danni alle sole suppellettili della cucina.

Non si registrano feriti.