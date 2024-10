Vibonese, Caffo: ‘Stiamo trattando nomi importanti. Reggina meglio del Bari’

Ospite di “Buongiorno Reggina” il presidente della Vibonese Pippo Caffo: “Il derby è sempre il derby, dal fascino e dal clima particolare. A Vibo la Reggina viene vista con simpatia ed è un piacere seguire una squadra calabrese che corre così. Certo, magari si fermasse domenica, che vinca il migliore dai…

Noi ci mettiamo tutta la passione, tentando di fare meno errori possibili. Il nostro scudetto è la salvezza, prima la raggiungiamo, meglio è. Entro stasera dovremmo completare una parte del rafforzamento, insieme al mercato estero che ci darà tempo anche la prossima settimana. Ci sono diverse trattative anche con nomi importanti per la categoria che potrebbero farci fare il salto di qualità, vedremo stasera alle 19 dove saremo arrivati.

Domenica ci saranno circa 1700 tifosi della Reggina tra settore ospiti e tribuna, poi c’è stato il blocco ritengo giusto, spero che i biglietti che mancano li acquistino i tifosi della Vibonese, non ci sarà spazio per riaprire la prevendita ai residenti di Reggio Calabria. Nessuna trattativa con Mastour, se poi ce lo daranno… Ci sono tutti i presupposti affinchè il campionato lo vinca la Reggina, per me il Bari, l’ho sempre detto, non aveva la squadra per ammazzare il campionato, si piazzerà al secondo posto, devono venire a Vibo e noi al S. Nicola meritavamo di vincere giocando la migliore partita”.

