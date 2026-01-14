Vibonese, il Ds Costa: ‘Reggina, la squadra più forte del torneo, ma…’

Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, è intervenuto il Ds della Vibonese Angelo Costa, qualche ora dopo il saluto al tecnico Esposito e l’arrivo di Capodicasa. Di seguito alcuni passaggi: “Lo colpe vanno condivise. Io faccio sempre scudo sui calciatori, credo molto in loro. Sono disposto ad andare a morire per loro. La serenità l’abbiamo sempre data e continuiamo a darla, molti a Vibo hanno attaccato strumentalmente perché hanno questioni aperte con la società, c’è stato accanimento mediatico e questo non fa bene a nessuno, non si vuole bene alla Vibonese. Certamente qualcosa non è andata, bisogna dare una sterzata e la soluzione più immediata è stata quella di cambiare allenatore“.

“Ho scelto Capodicasa perché è un tecnico di cui mi fido, poi sta al campo dare le risposte. Ci conosciamo molto bene, per la mia squadra voglio un tecnico che faccia giocare i ragazzi con uno schema di gioco non prestabilito“.

“La Reggina sta andando a mille, ma noi non verremo a fare la comparsa, per noi è solo un problema mentale. Dobbiamo riuscire a fare risultato il prima possibile, cercheremo di farlo a Reggio. Siamo una squadra giovane, quando accade questo si soffre un pò. Qui ci sono grandi calciatori e grandi uomini, c’è voglia di rialzare la testa, il cambio di panchina può essere un input.

La Reggina è la squadra più forte del torneo, l’ho detto anche quando era in basso. Per società, pubblico e blasone la Reggina è una delle favorite in assoluto. Sul mercato hanno operato bene, ma noi siamo un leone ferito e vogliamo ripartire”.